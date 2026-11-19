Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил о планах завершить в Петербурге 23 объекта транспортной инфраструктуры в 2027 году. Город продолжит строительство метро, мостов и магистралей, передает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Проект бюджета Петербурга на 2027 год предусматривает 346 млрд рублей на транспортную сферу. Город продолжит строительство станций метро, Большого Смоленского моста и Широтной магистрали скоростного движения.

«В 2027 году планируется завершить 23 объекта транспортной инфраструктуры», — сообщил Александр Бельский.

За прошлый год пассажиры совершили на общественном транспорте более 1,72 миллиарда поездок. Модернизация отрасли входит в десятку приоритетов губернатора Александра Беглова. Город закупает технику и развивает электротранспорт. В этом году метростроители впервые в истории Петербурга одновременно вели проходку тоннелей шестью щитами.

Пенсионеры и ветераны могут пользоваться льготными проездными. Для ряда категорий граждан город полностью оплачивает поездки на пригородных автобусах в дачный сезон. Дети из многодетных семей и дети участников специальной военной операции имеют право на бесплатный проезд. В этом году Законодательное собрание также уточнило гарантии для детей-сирот, обучающихся в федеральных и городских образовательных организациях.

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