Министр поблагодарил Александра Посаженникова за самоотверженную работу и многолетний труд.

Врач родом из Ангарска Иркутской области. В 1990 году он окончил Иркутский государственный медицинский институт и по распределению попал в Детскую городскую больницу Братска. Там работал анестезиологом-реаниматологом, позднее стал главным врачом. В Подмосковье переехал в 2012 году, в Химкинской клинической больнице работает с 2021 года.

Сейчас старший лейтенант с позывным «Арбалет» возглавляет анестезиолого-реанимационное отделение медицинской роты в зоне специальной военной операции. Он оказывает помощь раненым в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. На службу отправился добровольцем. За три года участвовал в спасении сотен бойцов, отмечен ведомственными наградами Минобороны России, в том числе медалью «За воинскую доблесть» II степени.

«Я врач, и моя задача — спасать людей. Как бы высокопарно это ни звучало, медики на фронте вырывают жизнь у смерти. И все ради того, чтобы чей-то сын, муж, отец, брат вернулись домой живыми», — сказал Александр Посаженников.

По словам врача, сведения о раненых и погибших поступают оперативно, что позволяет сразу готовиться к оказанию помощи. Медрота сменила несколько мест дислокации. Помощь раненым оказывают даже под обстрелами. При большом расходе перевязочных материалов и медикаментов важной поддержкой становятся регулярные поставки гуманитарной помощи.

Вскоре офицер вновь приступит к службе. Дома его ждут жена, трое детей и четверо внуков. Поддержка семьи помогает ему справляться с тяжелыми буднями фронтовой медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.