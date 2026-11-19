С 2015 года Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» ежегодно проводит Международную просветительскую акцию «Географический диктант», сообщает пресс-служба организаторов.

Диктант является одним из крупнейших просветительских проектов страны, направленным на популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России.

В этом году Диктант состоится в 12 раз и охватит все субъекты Российской Федерации, а также зарубежные страны.

Очный этап Диктанта пройдет 22 ноября 2026 г. в 12:00 по местному времени на официально зарегистрированных площадках.

Онлайн-версия Диктанта будет доступна на сайте dictant.rgo.ru с 22 ноября по 10 декабря 2026 г.