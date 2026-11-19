В Подмосковье выбрали подрядчиков для капремонта еще двух школ

Контракты на капитальный ремонт школ в Электростали и Домодедове заключили в Подмосковье. Открытие учреждений запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Электростали ООО «СК» проведет капитальный ремонт средней школы № 15 на улице Пушкина. В Домодедове ЗАО «МОСОБЛСТРОЙТРЕСТ №11» отремонтирует учебный корпус гимназии № 5 по адресу: микрорайон Востряково, улица Заборье, 58б. О заключении контрактов пресс-служба регионального минстройкомплекса сообщила в четверг.

Подрядчики обновят фасады и кровли, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивные залы и пищеблоки. Также предусмотрены благоустройство прилегающих территорий, установка новой мебели и оборудования.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Открытие школ запланировано на 2027 год.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.