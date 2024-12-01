ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Долгополова

Счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, где был убит военный корреспондент Владлен Татарский, заблокированы по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает РИА Новости .

По информации сервиса «БИР-Аналитик», на конец ноября ИП Долгополова было действующим, но его счета заблокированы. Решения о этом выносятся с 2022 года. Последний раз — в июле текущего года.

Причиной блокировки стало непредставление Долгополовым налоговой декларации в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока.

В 2020 году адвокат комика Леонид Соловьев рассказал, что он уехал из РФ за границу после организации полицейской проверки выступления юмориста в баре HopHead в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года. На него написал заявление житель Орехова-Зуева.

В 2023 году Следком начинал проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после выступления в Берлине. Там они разыграли пародию на теракт, в котором убили военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). У Оганисяна тоже накопились долги перед ФСН, его счета ранее заблокировали.