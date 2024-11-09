Налоговая заблокировала счета экс-сценариста шоу «Вечерний Ургант» Оганисяна

Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала счета комика и бывшего сценариста телевизионного шоу «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна, который в настоящее время живет за границей, пишет Mash .

Оганисян покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Он спешно покинул страну, забыв про собственную компанию по концертной деятельности. Именно она и накопила долги перед ФНС, но закрыть их комик не сможет.

Если юморист вернется в Россию, его ждет суд по статье за оправдание терроризма. В апреле 2023 года вместе с другим уехавшим из страны комиком Александром Долгополовым он высмеял теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично попросил проверить Оганисяна и его приятеля на предмет оправдания терроризма.