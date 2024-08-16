СК Белоруссии обвинил стендап-комика Комиссаренко в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко за оскорбление и клевету в отношении президента страны Александра Лукашенко, сообщает ТАСС .

Кроме того, комика обвиняют в разжигании социальной вражды. В настоящее время Комиссаренко находится за пределами Белоруссии. На родине ему грозит до 6 лет лишения свободы по всем инкриминируемым статьям.

В Минске заочное расследование в отношении юмориста начато 15 августа Центральным районным отделом Следственного комитета.

Сам Комиссаренко на момент публикации заметки никак не отреагировал на своих страницах в соцсетях на новость о начатом в отношении него расследовании.