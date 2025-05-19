Стендап-комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить из России

Нурлана Сабурова задержали и могут отправить в Казахстан

Одного из самых популярных в России стендап-комиков Нурлана Сабурова могут выгнать из России на несколько лет на родину — в Казахстан. Это связано с нарушением миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что Сабурова могут выдворить из России на срок от трех до пяти лет за нарушение миграционного законодательства. При этом, что именно нарушил артист, не уточняется.

В настоящее время Сабуров находится в миграционном отделе в Подмосковье. Комик уже вызвал адвоката и ждет его визита.

Сабуров уже несколько лет пытается оформить российское гражданство. За годы жизни в Москве успел купить дом в Подмосковье.

Стендап-комик пользуется большой популярностью в России. Он даже попал в список Forbes как артист, чье выступление оценили более чем в 10 тысяч долларов.