Концерт Нурлана Сабурова отменили в Обнинске под предлогом ремонта крыши

Комик Нурлан Сабуров должен был дать концерт в Обнинске Калужской области вечером 8 декабря. Однако выступление отменили в последний момент. Жители уверены, что это произошло по просьбе общественников, сообщает Mash .

Согласно официальной причине, Дому ученых, где должен был состояться концерт Сабурова, резко понадобился ремонт крыши. Однако многие считают, что концерт, на который были проданы все билеты, отметили из-за неоднозначных высказываний комика.

Жители уверены, что на отмене выступления настояли общественники, которые таким образом припомнили Сабурову его осенний концерт 2022 года в Алма-Ате. Тогда комик попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан.

В ноябре концерты Сабурова отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге. На 10 декабря у комика запланировано выступление в Рязани, пока что оно не отменено. Однако сейчас общественники решают этот вопрос.

Менеджер Сабурова пообещал вернуть деньги за билеты на отмененные концерты.

В мае звезду стендапа Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства России. Его обязали покинуть РФ, а затем въехать в страну по правилам.

