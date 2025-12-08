Концерт Нурлана Сабурова отменили в Обнинске под предлогом ремонта крыши
Фото - © РИА Новости
Комик Нурлан Сабуров должен был дать концерт в Обнинске Калужской области вечером 8 декабря. Однако выступление отменили в последний момент. Жители уверены, что это произошло по просьбе общественников, сообщает Mash.
Согласно официальной причине, Дому ученых, где должен был состояться концерт Сабурова, резко понадобился ремонт крыши. Однако многие считают, что концерт, на который были проданы все билеты, отметили из-за неоднозначных высказываний комика.
Жители уверены, что на отмене выступления настояли общественники, которые таким образом припомнили Сабурову его осенний концерт 2022 года в Алма-Ате. Тогда комик попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан.
В ноябре концерты Сабурова отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге. На 10 декабря у комика запланировано выступление в Рязани, пока что оно не отменено. Однако сейчас общественники решают этот вопрос.
Менеджер Сабурова пообещал вернуть деньги за билеты на отмененные концерты.
В мае звезду стендапа Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства России. Его обязали покинуть РФ, а затем въехать в страну по правилам.
