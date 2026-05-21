В Химках наградили волонтеров СВО сертификатами на отдых

Церемония вручения сертификатов на отдых волонтерам СВО прошла 20 мая в Химках. Награды получили участники программы «Активное долголетие» и местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова и депутат Валентин Герасимов передали сертификаты активистам, которые с первых дней спецоперации помогают военнослужащим и участвуют в общественной жизни округа. Жители плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла и собирают гуманитарную помощь.

«Наш округ славится людьми с добрым сердцем, готовыми оказать поддержку и заботу тем, кому она необходима», — отметила Инна Федотова.

В 2026 году для химчан предусмотрено восемь заездов в комплекс «Керчь», всего выделено 149 путевок. По словам организаторов, такая мера поддержки стала знаком благодарности за активную гражданскую позицию и вклад в помощь бойцам.

«Эти люди ежедневно доказывают, что настоящая сила — в единстве, взаимопомощи и искреннем желании поддержать тех, кто сегодня защищает нашу страну», — подчеркнул депутат партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

Поддержка волонтеров и активистов остается одним из приоритетных направлений работы в Химках. В округе продолжают развивать инициативы, направленные на помощь участникам СВО и их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.