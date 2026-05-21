В Мытищах провели турнир по бильярду среди ветеранов СВО

Межмуниципальный турнир по бильярду среди ветеранов СВО прошел 20 мая в Мытищах. В соревнованиях участвовали спортсмены из Мытищ, Королева, Пушкино и Щелкова, о планах продолжить такие встречи сообщил начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Герман, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бильярдный клуб «Классик» в Мытищах более года бесплатно предоставляет ветеранам СВО возможность заниматься этим видом спорта. Со временем сообщество игроков вышло за пределы округа.

Инициатором первого межмуниципального турнира выступил председатель федерации бильярдного спорта Мытищ Андрей Тягачев. Идею поддержали администрация муниципалитета и ассоциация ветеранов СВО. В соревнованиях приняли участие представители четырех городов Подмосковья.

20 мая победителей и призеров наградили памятными призами. Дмитрий Герман сообщил, что турнир станет регулярным и к нему планируют привлечь спортсменов из других городов.

«В округе доступно несколько площадок, где ветераны СВО могут заниматься спортом. Бильярдный клуб «Классик» — ул. Мира, д. 30 — в числе самых посещаемых», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.