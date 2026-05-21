В Электростали 16 подростков получили паспорта 20 мая

Торжественное мероприятие состоялось в среду в молодежном центре. Паспорта юным электростальцам вручила заместитель главы городского округа Елена Митькина.

«Получение паспорта — это не только официальное удостоверение личности, но и первый шаг во взрослую жизнь, наполненную новыми возможностями и ответственностью», — отметила Елена Митькина.

Вместе с документом подросткам вручили подарки от движения «Движение Первых» — обложки на паспорт и памятные значки.

В администрации напомнили, что каждый гражданин России по достижении 14 лет может получить первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо сообщить о своем желании специалисту при подаче заявления на оформление документа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.