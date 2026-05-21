В Мытищах поздравили ветерана ВОВ с 95-летием

В Мытищах 20 мая отметил 95-летие ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин округа Николай Савостенок. Юбиляра поздравили от имени главы муниципалитета Юлии Купецкой и вручили цветы и подарок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Николай Савостенок родился в 1931 году. С началом Великой Отечественной войны он, будучи учеником пятого класса, стал «сыном полка» в составе партизанского отряда имени Чапаева. До 1943 года юный мытищинец участвовал в обороне Брянской области и ходил в разведку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.