24 мобильных пункта сбора наказов будут работать в Балашихе

С 20 по 29 мая в Балашихе заработают мобильные пункты сбора предложений в новую Народную программу Единой России. Оценить удобство нового формата и внести свою инициативу по развитию города жители могут прямо во время прогулок по любимым общественным пространствам, передает пресс-служба партии.

На сегодняшний день активные жители Балашихи уже передали свыше 5,5 тысяч предложений, лидерами в повестке остаются вопросы качества жилищно-коммунального хозяйства, комплексное благоустройство дворов и скверов, развитие дорожно-транспортной сети, а также строительство и капитальный ремонт социальных объектов — школ и больниц.

«На форуме „Доверие“ стартовал сбор новых наказов. Их можно подать в самой различной форме. Сегодня стартует новый формат. Волонтеры в брендированной форме будут принимать наказы на улицах нашего города. Призываю всех жителей принять участие в формировании Народной программы Единая Россия на последующие пять лет», — сказал секретарь местного отделения партии Единая Россия Сергей Юров.

Всего в городе организовано 24 точки сбора наказов, все они расположены в самых оживленных местах: в любимых парках и скверах, в Домах культуры, на живописных набережных, центральных площадях. Любой желающий может просто подойти к волонтеру, продиктовать свою идею — и специалист поможет оформить ее официально.

Новый формат уже оценила жительница мкр. Заря, председатель совета дома № 1 по ул. Садовая Валентина Устинова. Не меняя привычного маршрута — по дороге с работы домой, она оставила сразу три наказа.

«Один из наказов — восстановить детскую площадку для малышей до пяти лет напротив нашего дома. Дом сдали в 89-м, площадку ни разу не ремонтировали — она разрушилась. А у нас в Заре много подростковых площадок, а для самых маленьких — нет. Мамочкам негде гулять с малышами».

Предыдущая Народная программа, включившая около 70 тысяч обращений в Балашихе, выполнена на 98%. Новый цикл сбора наказов дает каждому жителю реальный шанс напрямую повлиять на развитие своего города и расставить приоритеты на ближайшую пятилетку.

Напоминаем, что инициативы принимаются также в привычных форматах:

· На сайте: естьрезультат.рф

· По горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50 (звонок бесплатный)

· В общественной приемной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.