В Одинцове МГИМО-МЕД и гимназия подписали соглашение

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования подписали МГИМО-МЕД и Гимназия Святителя Василия Великого 20 мая в Одинцовском кампусе МГИМО на улице Новоспортивная. Документ направлен на развитие профориентационных программ для школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла в кампусе МГИМО МИД России в Одинцове. Подписи под документом поставили проректор, доктор медицинских наук, доцент Елена Гужвина и директор гимназии, кандидат биологических наук Иван Смирнов.

Стороны представили действующие образовательные проекты и инициативы, которые могут стать основой для совместной работы. Соглашение предусматривает реализацию профориентационных программ и мероприятий для школьников разного возраста, а также подготовку учащихся гимназии к поступлению в медицинский вуз.

После официальной части для представителей гимназии провели экскурсию по учебным аудиториям МГИМО-МЕД.

Подготовка к подписанию началась ранее. В марте 2026 года представители университета посетили гимназию, где ассистент кафедры фундаментальных дисциплин МГИМО-МЕД Виктория Рожкова провела для учеников образовательно-познавательный мастер-класс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.