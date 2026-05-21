Ефимов: станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» готова более чем на 80%

На стройплощадке будущей станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро наполовину выполнены архитектурно-отделочные работы и устройство кабельно-проводниковой продукции, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станционный комплекс готов более чем на 80%.

«На площадке подходят к концу земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована. Сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка — уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне уже превысила десять тысяч квадратных метров, а в общей сложности составит почти 16 тыс. кв. м», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Известно, что при строительстве станции и оборотных тупиков за ней проектом предусмотрено устройство свыше 643 км кабеля, более 23 км трубопроводов и около 6,2 км воздуховодов. Помимо этого, на станционном комплексе будет установлено более 3 тыс. единиц основного и свыше 11 тыс. единиц дополнительного оборудования. Оно преимущественно отечественного производства или поставляется из дружественных стран.

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» сможет улучшить транспортную доступность жителей районов Хорошево-Мневники и Щукино.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 км.

