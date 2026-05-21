В Раменском округе открыли клуб Карякина и наградили шахматистов

Торжественная церемония открытия второго в округе шахматного клуба Сергея Карякина и награждение победителей турнира «Ход Победы» прошли 19 мая в ДК «Сатурн» в Раменском округе. В мероприятии приняли участие спортсмены и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Сатурн» состоялось открытие второго в Раменском округе шахматного клуба Сергея Карякина — многократного чемпиона мира, международного гроссмейстера и президента федерации шахмат Московской области. Первый клуб ранее начал работу в ДК «Победа» в поселке Удельная.

В рамках мероприятия также наградили победителей областного этапа Всероссийского турнира «Ход Победы», посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лучшим шахматистам вручили дипломы и кубки. Среди призеров — спортсмены из Раменского округа. На всероссийском этапе Московскую область представит победитель взрослого блока Михаил Ермолаев из Люберец.

Отдельное внимание организаторы уделили патриотическому проекту «Шахматы для СВОих», который реализует шахматный клуб Сергея Карякина при поддержке партии «Единая Россия». Инициатива направлена на вовлечение в шахматное сообщество всех желающих и укрепление связи поколений.

Участникам и организаторам пожелали дальнейшего развития сети клубов и новых спортивных достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.