Вокзалы Кавминвод вошли в топ-10 по пассажиропотоку

сегодня в 17:29

Вокзалы Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска вошли в десятку самых загруженных на Северо-Кавказской железной дороге по итогам января — апреля 2026 года, сообщает «Победа 26» .

С крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги с января по апрель 2026 года отправили 10,9 млн пассажиров. Лидером стал вокзал в Адлере — около 1,6 млн человек.

Второе и третье места заняли Ростов-Главный и Краснодар-1 с показателями 1,6 млн и 1,4 млн пассажиров. К первой тройке приблизился сочинский вокзал — 1,172 млн человек.

В десятку также вошли вокзалы Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. Они отправили 404 тыс., 402 тыс. и 386 тыс. пассажиров соответственно. На 11-й позиции оказался вокзал Минеральные Воды — 288 тыс. человек.

При подсчете учитывались дальние и пригородные перевозки. Во второй десятке остались станции Сириус, Лазаревская, Хоста и Роза Хутор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.