Актрису Евгению Осипову уволили из Театра комедии вслед за Екатериной Волковой

Российская актриса театра и кино Евгения Осипова призналась, что была уволена из Театра комедии вслед за звездой «Ворониных» Екатериной Волковой.

Исполнительница главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки» уволили после ее госпитализации. За день до этого актриса не смогла выйти на сцену из-за плохого самочувствия. Врачи заподозрили у Евгении микроинсульт.

«Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую, у меня очень высокое давление. Наутро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи», — поделилась Осипова на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, руководство театра не связывалось с актрисой и не пыталось узнать о ее самочувствии. Однако через несколько дней ей прислали SMS-сообщение: «Ты у нас больше не работаешь». Через несколько дней Осипова узнала, что якобы уволилась со скандалом, сорвав спектакль из-за алкогольной зависимости.

Осипова добавила, что ни разу в своей карьере не срывала спектакль и не вышла пьяной на сцену. Волкову посчитали «слишком старой», а Евгению — «пьяной».

Ранее известная актриса театра, кино и телевидения Екатерина Волкова заявила, что была уволена из Театра комедии, в котором служила 10 лет. Звезда «Ворониных» утверждает, что ее уволили по статье «Старая».

