Росреестр Подмосковья проведет горячую линию 13 мая

Телефонная линия пройдет 13 мая с 11:00 до 13:00 по номеру +7 (495) 223-45-41. Специалисты объяснят, как зарегистрировать право собственности на основании решения суда, какие документы необходимы для государственной регистрации и что потребуется при одновременном кадастровом учете и регистрации объекта недвижимости.

Порядок учетных и регистрационных действий по решениям судов о признании права собственности на земельные участки без описания границ регулируется федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и другими нормативными актами. Если в решении суда отсутствуют сведения о координатах, а в ЕГРН нет данных о местоположении границ, необходимо провести кадастровые работы. Для этого привлекается кадастровый инженер, который готовит межевой план с учетом требований к точности определения координат.

«Регистрация права на основании решения суда носит заявительный характер. Орган регистрации прав не вправе самостоятельно при отсутствии заявления и вступившего в законную силу решения суда вносить в ЕГРН какие-либо записи. Исключение составляют случаи, установленные законом, например внесение сведений об аресте или запрете на сделки с недвижимостью», — отметил начальник территориального отдела № 5 Максим Михалин.

Он добавил, что подать заявление можно лично или через представителя с нотариальной доверенностью в любом офисе МФЦ на территории России либо через электронные сервисы в личном кабинете на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.