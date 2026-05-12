Больница Солнечногорска представит модель здоровья в Москве

Делегация Солнечногорской больницы с 13 по 15 мая примет участие во Всероссийской выставке «Здоровье нации — основа процветания России» в Гостином дворе Москвы и представит модель персонализированной медицинской помощи. Экспозиция будет посвящена выстраиванию индивидуальной траектории здоровья пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Солнечногорская больница участвует в выставке более пяти лет. В 2026 году учреждение представит комплексную модель первичного звена здравоохранения, направленную на формирование персонального маршрута пациента к активной и продолжительной жизни в рамках задач нацпроекта.

«На стенде больницы будет работать четыре тематические зоны: „Формируй“, „Поддерживай“, „Сохраняй“ и „Продуктивная зрелость“, где посетителей будут консультировать урологи, акушеры-гинекологи, терапевты, гериатры и медицинские психологи. Посетители смогут пройти исследования щитовидной железы, получить рекомендации по диспансеризации и здоровому образу жизни, а также узнать правила поведения при хронических заболеваниях. Эта выставка — подтвержденный опыт конструктивного диалога с медицинским сообществом, позволяющий внедрять лучшие региональные практики в работу больницы», — рассказала Ольга Воронина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Солнечногорской больницы.

Выставка открыта для всех желающих, вход в Гостиный двор свободный. Гости смогут познакомиться с новейшими разработками, включая роботизированные методы диагностики, а также с опытом федеральных институтов и регионов страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.