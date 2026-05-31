На хранилище топлива в Ростовской области продолжают тушить пожар
На топливном хранилище в Матвеево-Курганском районе Ростовской области продолжают тушить пожар. Никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Прошлой ночью Ростовскую область опять атаковали украинские беспилотники. Средства ПВО сбили 50 БПЛА.
Украинские боевики попытались нанести удары по девяти районам Ростовской области. Атакам подверглись Чертковский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Шолоховский и Матвеево-Курганский.
Ранее Слюсарь говорил, что топливное хранилище частного предприятия загорелось в Ростовской области из-за падения обломков украинских беспилотников. Предприятие обеспечивает ресурсами сельскохозяйственных производителей.
