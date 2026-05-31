Число жертв мощного взрыва на американском заводе выросло до 11

Общее число жертв разрушительного взрыва на территории целлюлозно-бумажного комбината в американском штате Вашингтон увеличилось до 11 человек после того, как спасатели завершили операцию по поиску тел рабочих. Об этом пишет New York Times со ссылкой на официальное заявление коронера округа Каулиц Даны Такер, сообщает РИА Новости .

Согласно предоставленным сведениям, к 28 мая сотрудникам экстренных служб удалось обнаружить девять погибших. Еще двое сотрудников предприятия на протяжении некоторого времени продолжали числиться в списках пропавших без вести.

Специализированные поисковые отряды смогли добраться до зоны, где нашли еще пару останков.

На месте инцидента вели поиски в течение недели. Процедура существенно осложнялось опасными условиями и сохраняющейся угрозой для жизни спасателей на промышленной площадке.

Ранее представители противопожарной службы города Лонгвью обнародовали предварительные выводы относительно причин трагедии на производственном комплексе компании Nippon. Ключевым фактором, спровоцировавшим масштабную аварию на заводе, послужил внезапный взрыв технологического резервуара. Внутри него под давлением находился белый щелок.

