Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения на Кипре с семьей

Культура

Певица Алла Пугачева отпразднует день рождения на Кипре в кругу семьи. Мероприятие пройдет в закрытом формате в одном из заведений Лимасола, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Певице 15 апреля исполняется 77 лет.

«Праздник организуют в заведении, которое специально закроют для других посетителей ради Аллы Борисовны. Торжество пройдет только в семейном кругу», — рассказал источник.

При этом средний чек в заведении, где пройдет день рождения певицы, составляет 200–250 тысяч рублей.

Ранее концертный директор Пугачевой опровергла информацию о приезде артистки в Россию.

