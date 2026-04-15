Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения на Кипре с семьей
Певица Алла Пугачева отпразднует день рождения на Кипре в кругу семьи. Мероприятие пройдет в закрытом формате в одном из заведений Лимасола, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Певице 15 апреля исполняется 77 лет.
«Праздник организуют в заведении, которое специально закроют для других посетителей ради Аллы Борисовны. Торжество пройдет только в семейном кругу», — рассказал источник.
При этом средний чек в заведении, где пройдет день рождения певицы, составляет 200–250 тысяч рублей.
Ранее концертный директор Пугачевой опровергла информацию о приезде артистки в Россию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.