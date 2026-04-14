Приедет ли Пугачева в РФ на свой день рождения? Отвечает концертный директор

Концертный директор народной артистки СССР Елена Чупракова опровергла информацию в СМИ, что Алла Пугачева отпразднует свой день рождения в России, сообщает «Фонтанка» .

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева может приехать в Москву уже в апреле, чтобы отметить день рождения. При этом официальных заявлений от самой артистки не было.

«Это неправда», — прокомментировала Чупракова публикации в прессе.

В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае 2023 года, чтобы проститься с дизайнером Валентином Юдашкиным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.