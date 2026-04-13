Продюсер Дворцов заявил о возвращении Пугачевой в Москву в апреле

Сергей Дворцов: певица Алла Пугачева приедет в Россию на свой день рождения

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева может приехать в Москву уже в апреле, чтобы отметить день рождения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что возвращение может быть связано не только с личной датой, но и с другими задачами, которые артистке необходимо решить в стране.

«Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в Московском регионе, чтобы решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности. Это информация из первых уст!» — подчеркнул Дворцов.

Точные детали визита и его формат пока не уточняются. Официальных заявлений от самой артистки на данный момент не поступало.

В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае 2023 года, чтобы проститься с дизайнером Валентином Юдашкиным.

