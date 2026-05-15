Арбитраж Подмосковья защитил права жильцов, отказавшись узаконить перепланировку

В Московской области Арбитражный суд отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении требований к администрации городского округа Фрязино, связанных с оспариванием отказа в согласовании перепланировки нежилого помещения, а также требованием обязать администрацию выдать согласование, сообщает пресс-служба суда.

Бизнесмен арендовал цокольный этаж нежилого помещения в многоквартирном доме во Фрязине. Там он демонтировал часть несущей стены и сделал перегородки без получения разрешения, без согласия собственников помещений ома и без оформления необходимой проектной и разрешительной документации.

Суд указал, что по Жилищному кодексу РФ и Градостроительному кодексу страны любые работы, которые затрагивают несущие конструкции и общее имущество собственников дома, допускаются только при наличии согласований, техзаключений и, при необходимости, разрешения на строительство (реконструкцию). Отсутствие документов является основанием для отказа в согласовании перепланировки.

Арбитражный суд особо отметил, что самовольный демонтаж несущей стены в доме, где проживает свыше 1,7 тыс. человек, может создать угрозу безопасности для людей, и недопустим с точки зрения публичных интересов и требований градостроительного и жилищного законодательства.

Признав решение администрации об отказе в согласовании перепланировки соответствующим закону и не нарушающим прав заявителя, суд отказал в удовлетворении требований.

Также была подтверждена приоритетная роль суда в обеспечении соблюдения требований закона, защите прав и законных интересов собственников помещений МКД, безопасности граждан.

