«Ты красотка!»: Наташа Королева показала фото родной сестры, живущей в Штатах

Российская певица Наташа Королева поделилась фотографией своей родной сестры Ирины (известна под псевдонимом Руся), 57-летняя женщина много лет живет в США, сообщает Super.ru .

«Ирка, ты красотка, ты понимаешь? Ты просто звезда наша!» — обратилась к сестре артистка.

Он также намекнула, что привезла ей подарок.

Потом она рассказал, что привезла сестре препараты, которые ей нужны по состоянию здоровья. Много лет женщина страдает сахарным диабетом. Нужные лекарства Королева везла через границу в специальной сумке. так как их следует хранить в холодильнике.

По ее словам, ранее сестре назначали популярный среди голливудских звезд препарат для лечения диабета, но он не подошел.

