62 летний актер Николас Кейдж вышел в свет с супругой на премьеру сериала

Американский актер Николас Кейдж вышел в свет с супругой — 31‑летней Рикой Шибатой, они блистали на красной дорожке, сообщает Super.ru .

Пара посетила премьеру сериала «Паук-Нуар».

Внешность 62‑летнего артиста вызывала бурю эмоций у поклонников. В Сети люди написали, что Кейдж выглядит свежеокрашенные, а аккуратно зачесанные волосы сделали его моложе.

Шибатой тоже восхитились. Женщина выбрала для выхода длинную плиссированную юбку с облегающим топом и белой рубашкой с кружевными рукавами.

Супруги познакомились в 2020 году в Японии. Они поженились в 2021 году в Лас‑Вегасе. У пары растет дочь Огаст, кроме того, актера еще есть двое сыновей от предыдущих отношений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.