Олимпийский чемпион Александр Легков провел тренировку по следж-хоккею с ветеранами СВО

Тренировку следж-хоккейного клуба «Гвардия», в состав которого входят ветераны специальной военной операции, провели 15 мая на ледовой арене «Орион Технопул» микрорайона Железнодорожный в Балашихе. К тренировке хоккеистов присоединился олимпийский чемпион, председатель Регионального совета сторонников Московского регионального областного отделения «Единой России» Александр Легков, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Пятнадцать спортсменов из Калининграда, Ростова-на-Дону, Челябинска, Крыма, а также из разных уголков Московской области, в том числе и из Балашихи — такой состав следж-хоккейной команды «Гвардия».

«Не в первый раз я приезжаю на тренировку к ребятам. Сказать, что их уровень вырос за все время, — ничего не сказать, это уже настоящие профессионалы. Спорт помогает забыть о тяжелых моментах, объединяет людей и дает силы двигаться дальше. Очень важно вовлекать в него ребят, которые вернулись в мирную жизнь, помогать им адаптироваться и поддерживать друг друга», — отметил Александр Легков.

Клуб создал Михаил Трифонов — в прошлом игрок хоккейного клуба «Кристалл‑Электросталь». После тяжелой травмы и потери обеих ног Михаил не ушел из спорта, а продолжил заниматься с помощью протезов. А затем решил: его опыт должен помочь другим.

Михаил лично ездил по госпиталям, общался с потенциальными участниками, уговаривал, объяснял, показывал на своем примере. Многие из бойцов до этого никогда не держали клюшку — следж-хоккей они осваивали буквально с нуля.

Сейчас команда проводит усиленные тренировки и сборы — готовятся к новому сезону чемпионата России. Однако на вопрос об амбициозных целях «Гвардии» на ближайшее будущее руководитель клуба Михаил Трифонов отвечает просто: самая главная цель — играть в хоккей и радоваться жизни.

«Команда „Гвардия“ — это в первую очередь социально-реабилитационный проект для ветеранов СВО, получивших травмы. Идея создания команды возникла довольно давно, в 2023 году. С ней я пришел к Александру Легкову. Все обсудили, собрали парней, кто хотел бы участвовать. Нашу инициативу поддержали в министерстве спорта, а также на нее откликнулся и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И вот в августе 2024 года команда впервые вышла на лед. Спорт помогает ребятам понять, что несмотря на какие-то лишения и тяготы, жизнь продолжается и надо двигаться вперед», — рассказал Михаил Трифонов.

Сергей Зверев — участник СВО. В 2022 году он добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе батальона специального назначения ВВ МВД ДНР на Угледарском направлении. После выполнения задания, когда Сергей с группой возвращался в место дислокации батальона, их машина подорвалась на противотанковой мине. Он получил серьезные ранения, 8 месяцев провел в госпитале.

«До участия в СВО я активно занимался спортом, бегал марафоны — именно поэтому, восстановившись, решил вступить в команду по следж-хоккею. Это новое для меня направление в спорте, но у нас очень хороший коллектив. Все ребята поддерживают друг друга», — поделился Сергей.

В копилке достижений клуба уже есть немало побед. Так, в 2025 году «Гвардия» выиграла два Кубка ветеранов СВО — в Ханты-Мансийске и Владивостоке.

«Хоккей — это тяжелый мужской вид спорта, здесь борьба и азарт. Сначала у меня не все получалось, но ребята поддержали, и со временем я стал делать успехи в игре. С понедельника по субботу у нас каждый день по 3 тренировки — ОФП, а вечером на льду. В субботу у нас одна тренировка, лед и ОФП, в воскресенье теперь занимаемся в бассейне. В следж-хоккее очень важно иметь сильные руки, поэтому даже когда у нас нет сборов, нужно заниматься дома, продолжать укреплять мышцы», — поделился игрок СХК «Гвардия» Михаил Корсаков.

Спорт — один из лучших рецептов адаптации в мирной жизни. Ребята из «Гвардии» доказывают это своими победами уже на льду. А их пример показывает остальным: после тяжелого ранения жизнь не заканчивается — она просто выходит на новый, более крутой вираж.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.