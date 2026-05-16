На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости

Как подчеркнула компания-оператор станции Tohoku Electric Power, влияния ЧП на окружающую среду нет. Жидкость не вышла за пределы здания.

Данную утечку выявили днем 15 мая. Она произошла в турбинном отсеке. Жидкость выливалась через трещину, которая образовалась в дренажном баке конденсатного насоса. В момент ЧП реактор на АЭС не работал.

При этом компания считает, что землетрясение магнитудой 6,3, зарегистрированное в этом районе ранее, не связано с утечкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.