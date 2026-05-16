The New York Times: Си Цзиньпин упомянул Путина, беседуя с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин во время экскурсии для американского президента Дональда Трампа в резиденции Чжуннаньхай напомнил, что беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным там же в 2024 году, сообщают «Вести» .

По информации газеты The New York Times, прогуливаясь по саду, Трамп спросил у китайского коллеги, часто ли он приводит зарубежных лидеров в это место. На что Си Цзиньпин ответил, что такое происходит очень редко. Но тут же с улыбкой добавил, что пил чай в Чжуннаньхае с Путиным в 2024 году.

Так председатель КНР хотел указать на близкое партнерство РФ и Китая.

В газете обратили внимание, что разговор между лидерами КНР и США позволил получить представление о том, как Трамп и Си Цзиньпин взаимодействовали на этой неделе на переговорах по поводу соперничества между государствами.

Ранее Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем в случае объявления Тайванем независимости.

