Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем в случае объявления Тайванем независимости, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого», —отметил он.

Трамп с 13 по 15 мая находился с государственным визитом в Китае.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с китайским главой Си Цзиньпином прошла превосходно.

