сегодня в 05:30

В Набережных Челнах произошел крупный пожар, из разных районов города виден столб густого черного дыма, сообщает SHOT .

Отмечается, что ночью загорелся склад в районе поселка ГЭС, по предварительной информации — с пластмассой и лакокрасочной продукцией.

По словам очевидцев, в воздухе распространился едкий запах.

На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.

Ранее астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство дизельного топлива и бензина из-за пожара, возникшего 13 мая.

