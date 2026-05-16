В Набережных Челнах произошел крупный пожар, из разных районов города виден столб густого черного дыма, сообщает SHOT.
Отмечается, что ночью загорелся склад в районе поселка ГЭС, по предварительной информации — с пластмассой и лакокрасочной продукцией.
По словам очевидцев, в воздухе распространился едкий запах.
На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.
Ранее астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство дизельного топлива и бензина из-за пожара, возникшего 13 мая.
