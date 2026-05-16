С начала года в Россию приехали более 2,7 тыс. граждан США

С начала года в Россию приехали более 2 740 граждан США. Это почти на 190 больше, чем годом ранее, пишет ТАСС .

С января по март текущего года в Россию въехали 2 743 гражданина США, при этом почти половина из них (1 027) с целью туризма. Еще 861 американец прибыл в РФ с частной целью, 540 — деловой.

Кроме того, 201 гражданин США указали работу целью визита в Россию, 21 — учебу. 87 человек приехали как обслуживающий персонал, а 6 проехали транзитом.

