«ЛизаАлерт» соберет большую команду из разных регионов РФ для поиска Усольцевых

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» планирует собрать большую команду из разных регионов для поиска пропавшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых, сообщает ТАСС .

«Мы сделаем команду из Московского региона, который туда поедет, из других регионов и, конечно, Красноярский край. Больше того, ребята, сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская. Я уверен, что там соберется такая достаточно большая команда», — рассказал он.

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда растает снег.

Ранее для их поисков использовали БПЛА, вертолеты, квадроциклы, в мероприятиях принимали участие более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.

Сын Усольцевой рассказал о своей версии исчезновения семьи. Даниил Баталов считает, что их нет на Кутурчине.

