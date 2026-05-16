Реконструкцию стадиона «Русич» в Ликино-Дулеве завершат в 2027 году

Готовность объекта на сегодняшний день оценивается в 30%. Строители завершили работу по устройству котлована и фундамента. Сейчас на территории строится новый административно-бытовой корпус.

После обновления стадион станет современным спортивным комплексом для проведения матчей и тренировок. Здесь уложат футбольное поле с искусственным покрытием и установят профессиональное освещение, а зимой поле можно будет превращать в ледовую площадку. Здесь же обустроят беговые дорожки, площадки для прыжков, а также зоны для баскетбола и волейбола.

Для спортсменов и посетителей предусмотрели раздевалки и тренажерный зал. Новые трибуны с навесом будут рассчитаны на 1000 зрителей.

Сдача объекта запланирована на II квартал 2027 года. Реконструкция проходит по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.