Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу будет сухо, температура поднимется до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности ожидается погода преимущественно без осадков.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 17 мая — от плюс 24 до плюс 26. В Подмосковье местами прогремит гроза.
