На проспекте Металургов Мариуполя восстанавливают многоэтажку

В Центральном районе города Мариуполь на проспекте Металлургов продолжаются работы по восстановлению девятиэтажного многоквартирного дома, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты выполняют комплекс работ по восстановлению кровли и несущих конструкций здания.

Одновременно производится монтаж новых инженерных коммуникаций и установка современных оконных блоков.Эксперты стройконтроля сопровождают каждый этап. Они проверяют соответствие работ проектно-сметной документации и строительным нормам.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение.

После завершения основных восстановительных работ подрядная организация приступит к выполнению внутренней отделки помещений общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.