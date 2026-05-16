Пожар из-за молнии уничтожил ж/д мост в американском Техасе

сегодня в 07:28

Возгорание, которое распространилось на площади почти 6 тыс. га в американском штате Техас, полностью разрушило железнодорожный мост, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет MyRadar Weather, пожар на юге страны начался с удара молнии.

Огонь распространился до невероятных масштабов. Сейчас порывы ветра в Техасе составляют более 48 км/ч.

Кроме того, из-за возгорания были уничтожены дома местных жителей и их транспорт.

Ранее из-за пожара на лесопильном предприятии в штате Мэн (США) погиб один человек и как минимум 10 пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.