Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотника
В поселке Дубовое Белгородской области погиб мужчина. Он скончался от полученных ранений на месте, сообщает оперштаб региона.
Оперативные службы области работают на месте происшествия. Там выявлены повреждения в частном доме: пострадали крыша, стекла, коммуникации и внутренняя отделка.
Ранее в регионе объявляли опасность атаки дронов.
Также в результате удара украинского БПЛА по селу в Курской области пострадали два человека.
