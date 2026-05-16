Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотника

сегодня в 08:15

В поселке Дубовое Белгородской области погиб мужчина. Он скончался от полученных ранений на месте, сообщает оперштаб региона.

Оперативные службы области работают на месте происшествия. Там выявлены повреждения в частном доме: пострадали крыша, стекла, коммуникации и внутренняя отделка.

Ранее в регионе объявляли опасность атаки дронов.

Также в результате удара украинского БПЛА по селу в Курской области пострадали два человека.

