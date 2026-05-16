В результате удара дрона ВСУ по селу в Курской области пострадали 2 человека
В результате удара украинского БПЛА в селе Песчаное Беловского района Курской области пострадали 2 человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».
«В Беловском районе от вражеского дрона пострадали 2 человека», — сообщил он.
По его словам, 45-летняя женщина получила осколочные ранения левого плеча и бедра. Муж пострадавшей получил минно-взрывную травму.
Вечером 15 мая силы ПВО сбили три беспилотника сбили на подлете к Москве.
