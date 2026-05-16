В результате удара дрона ВСУ по селу в Курской области пострадали 2 человека Происшествия 16 мая 2026 00:53

В результате удара украинского БПЛА в селе Песчаное Беловского района Курской области пострадали 2 человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».