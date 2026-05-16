Ночная температура в Москве поднимется до +18 градусов с 18 мая

Нальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что ночная температура до +18 градусов ожидается в Москве с понедельника, 18 мая, из-за аномально теплой погоды, сообщает РИА Новости .

По его прогнозу, температура воздуха будет превышать норму на 7—9 градусов.

«С 18 мая ночная температура составит до +18 °C, а днем температура достигнет +32 °C», — сказал синоптика.

Такая погода будет почти всю рабочую неделю.

Ранее в столице и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.