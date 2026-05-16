Трамп заявил, что пока не одобрил поставку Тайваню оружия на 14 млрд долларов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пока не одобрил сделку о поставке оружия Тайваню на 14 млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Я пока не одобрил это. Посмотрим, что будет [дальше]. Я могу сделать это, могу и не делать», — отметил он.

Трамп с 13 по 15 мая находился с государственным визитом в Китае.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с китайским главой Си Цзиньпином прошла превосходно.

