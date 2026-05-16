Эксперт рассказал о среднем размере пенсий учителей в 2026 году

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что средний размер пенсионного обеспечения учителей в этом году составит около 22,4 тыс. рублей при стаже 35-38 лет в России, пишет ТАСС .

В большинстве регионов Центральной России и Поволжья средняя зарплата учителя составляет примерно 60,7 тыс. рублей. За 35-38 лет работы учителя смогут накопить около 100-110 пенсионных баллов.

По данным за 2026 год, в среднем учителя работают на 1,6 ставки.

Ранее сообщалось, что в школах Новосибирской области открыта 951 вакансия, а оставшиеся педагоги берут до 35–38 часов в неделю. Среднюю зарплату в 75 тысяч рублей обеспечивают за счет переработок.

