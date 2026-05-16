Евродепутат Картайзер: Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел после ухода с поста, сообщает РИА Новости .

«Если… Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования», — отметил он.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что тесные контакты европейских лидеров с Владимиром Зеленским приведут к тяжелым политическим последствиям.

