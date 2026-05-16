Онищенко: во вспышке гастроэнтерита виноват персонал лайнера Ambition

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что вспышка гастроэнтерита произошла на круизном лайнере Ambition по вине персонала, ответственного за питание, сообщает ТАСС .

«Просто надо выгнать с работы тех, кто отвечает за организацию питания. Может быть, в том числе и главного шеф-повара», — отметил он.

По его словам, к таким последствием привело несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления.

Он добавил риски для здоровья на круизных лайнерах и на земле похожи.

Ранее произошли 2 резонансные истории с «чумными» лайнерами. 1 апреля лайнер MV Hondius вышел из аргентинского Ушуайя на Канарские острова. На его борту произошла вспышка хантавируса — он выявлен у 11 человек, трое пассажиров умерли. А на круизном лайнере Ambition, прибывшем во французский Бордо, изолировали около 1,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Причиной стала вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, от которого умер мужчина старше 90 лет.

