Автоконцерн Mercedes-Benz может заняться оборонным производством

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz не исключает выхода на рынок оборонного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По его словам «мир становится более непредсказуемым».

«Мне кажется очевидным, что Европе следует наращивать свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом свою роль, мы хотели бы сделать это», — отметил он.

При этом он добавил, что это производство будет составлять «небольшую долю бизнеса» по сравнению с гражданской продукцией.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению по поводу поставок машин в Россию. Он требует «категорически возражать» против любого потенциального экспорта в страну.

