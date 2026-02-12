Reuters: BMW поручил китайскому подразделению «возражать» против экспорта в РФ

Немецкий автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению по поводу поставок машин в Россию. Он требует «категорически возражать» против любого потенциального экспорта в страну, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В компании отметили, что если автомобили все же будут поставляться в Россию по схеме параллельного импорта, то это произойдет «вне ее сферы влияния и против ее воли».

Китайскому подразделению BMW следует «категорически возражать» против поставок машин в Россию, заключили в автоконцерне.

Один из дилеров во Владивостоке сообщил Reuters, что его центр не занимается розничной продажей автомобилей иностранного производства. По его словам, такие авто закупаются поштучно в Китае только для частных заказчиков.

Всего Россия импортирует из Китая тысячи автомобилей, а объемы закупаемых в КНР западных или японских марок, впоследствии зарегистрированных в России, растут.

Ранее стало известно, что BMW отзывает по всему миру более 500 тыс. автомобилей разных моделей. Причина — угроза возгорания из-за короткого замыкания.

