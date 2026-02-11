BMW отзывают более 500 тыс машин по всему миру из-за угрозы возгорания

По информации издания Bild, концерн BMW отзывает по всему миру более 500 тыс. автомобилей разных моделей. Причина — угроза возгорания из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС .

Только в Германии отозвали 28 582 машин. Речь может идти о шестизначной цифре. По некоторым данным, количество отозванных машин может быть около 575 тыс. В BMW эту информацию пока не подтвердили.

Специалисты BMW провели проверку и обнаружили, что во время запуска двигателя в некоторых машинах может произойти короткое замыкание, которое приведет к возгоранию. Это касается BMW 2 серии Coupe, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine и моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.

Ранее владельцы российских электромобилей Evolute пожаловались, что машина может заглохнуть прямо посреди движения. Причина — сильные холода, из-за которых садится аккумулятор.

